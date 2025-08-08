Kırklareli'nde Asayiş ve Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi.
Vali Uğur Turan başkanlığında valilik binasında gerçekleştirilen toplantıda, asayiş, genel güvenlik, uyuşturucuyla mücadele, terör, düzensiz göç, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele ve trafik tedbirleri konuları görüşüldü.
Turan, kentte güvenlik ve asayiş tedbirlerinin en üst düzeyde tutulduğunu belirtti.
Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Üsteğmen Eren Dürüster ve İl Göç İdaresi Müdür Yardımcısı Görkem Özgür katıldı.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde Güvenlik Toplantısı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?