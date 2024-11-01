Kırklareli'nde Hardaliye Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırklareli'nde Hardaliye Eğitimi

Kırklareli\'nde Hardaliye Eğitimi

Başkan Bulut, Tarım Müdürü Karaca'yı ziyaret etti. Hardaliye eğitimi 9 Kasım'da yapılacak.

01.11.2024 09:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca'yı ziyaret etti.

Bulut, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce başarılı çalışmalar yapıldığını belirterek, belediye faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Karaca da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hardaliye üretim eğitimi verilecek

Kırklareli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezince hardaliye üretim eğitimi verilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamada, eğitime katılmak isteyenlerin 6 Kasım Çarşamba gününe kadar kayıt yaptırmaları gerektiği belirtildi.

Eğitimin 9 Kasım Cumartesi gerçekleştirileceği ifade edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Derya Bulut, 6 Kasım, Güncel, Eğitim, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Hardaliye Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:25 Vergi yüzsüzleri açıklandı Milyarlarca liralık vurgun Vergi yüzsüzleri açıklandı! Milyarlarca liralık vurgun
14:03 Vahşice öldürülen Narin Güran’ın kemiklerini sızlatacak görüntüler Vahşice öldürülen Narin Güran'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler
13:08 Husumetlisini eğlence mekanında bir kadınla sohbet ettiği sırada 7 el ateş ederek öldürdü Husumetlisini eğlence mekanında bir kadınla sohbet ettiği sırada 7 el ateş ederek öldürdü
11:45 CHP lideri Özel, Esenyurt’a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu CHP lideri Özel, Esenyurt'a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu
23:05 Chelsea’li Enzo Fernandez’in eşinden istediği şey herkesi şaşkına çevirdi Chelsea'li Enzo Fernandez'in eşinden istediği şey herkesi şaşkına çevirdi
22:22 Ahmet Özer’in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel’e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil
22:07 Beşiktaş, Arda Kardeşler için TFF’nin kapısına dayandı Beşiktaş, Arda Kardeşler için TFF'nin kapısına dayandı
21:55 Samsun’da estetik skandalı: Yetkisiz Afgan doktor ameliyata girdi Samsun'da estetik skandalı: Yetkisiz Afgan doktor ameliyata girdi
21:39 İspanya’dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var İspanya'dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var
21:36 Semih Şentürk, saldırıya uğradı Semih Şentürk, saldırıya uğradı
21:27 Görenler yerin dibine girdi: Metroda iç çamaşırlarını gösterdi Görenler yerin dibine girdi: Metroda iç çamaşırlarını gösterdi
21:17 Sağlık Personeline Yönelik Şiddet: Yasal Düzenlemeler ve Hatalı Uygulamalar Sağlık Personeline Yönelik Şiddet: Yasal Düzenlemeler ve Hatalı Uygulamalar
21:04 Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 15:24:48. #1.11#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde Hardaliye Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.