Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca'yı ziyaret etti.
Bulut, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce başarılı çalışmalar yapıldığını belirterek, belediye faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
Karaca da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Hardaliye üretim eğitimi verilecek
Kırklareli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezince hardaliye üretim eğitimi verilecek.
Üniversiteden yapılan açıklamada, eğitime katılmak isteyenlerin 6 Kasım Çarşamba gününe kadar kayıt yaptırmaları gerektiği belirtildi.
Eğitimin 9 Kasım Cumartesi gerçekleştirileceği ifade edildi.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde Hardaliye Eğitimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?