Kırklareli'nde Hayvan Cesetleri Çöplükte Bulundu

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(İSTANBUL) - Kırklareli Merkez'deki çöplükte, iddiaya göre Kırklareli barınağından çıkan kamyonlarca bırakılan onlarca hayvan cesedi hayvan hakları savunucularınca görüntülendi.

Kırklareli Belediyesi tarafından yönetilen mezarlık karşısındaki Kırklareli Geçici Hayvan Bakımevi'nde katledildiği iddia edilen sahipsiz sokak hayvanları sonrasında çöplüğe bırakıldı. Durum, hayvanseverlerce görüntülendi.

Konuyla ilgili Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut tarafından yapılan açıklamada hayvanların hastalık yüzünden öldüğü ve konuyla ilgili idari soruşturma başlatılcağı belirtildi. Bulut'un açıklaması şu şekilde:

"Saygıdeğer Kırklarelililer, Bugün akşamüzeri hepimizi üzen ve içimizi acıtan görüntülerdeki kanlı ishal, gençlik hastalığı, herpes virüsü, panlökopani ve benzeri hastalıklar yüzünden hayatını kaybeden 8 köpek ve 9 kedimizin bertarafları noktasında idari soruşturma başlatılmıştır."