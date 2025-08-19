Kırklareli'nde Hayvancılık Projesine Ek Destek - Son Dakika
Kırklareli'nde Hayvancılık Projesine Ek Destek

19.08.2025 14:20
Kırklareli'ndeki projenin kredi desteği 1,2 milyon liraya çıkarıldı, uzatma tarihi 2026'ya kadar.

Kırklareli'nde yürütülen "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" Projesi kredi desteği imzalanan ek protokol ile 1,2 milyon liraya çıkarıldı.

Vali Uğur Turan, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'ndaki törende yaptığı konuşmada, 2020 yılında başlatılan projenin başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü belirtti.

Projenin kentte küçükbaş hayvan varlığının artırılması amacıyla başlatıldığını ve hedefine ulaştığını ifade eden Turan, kredi desteğinin artırıldığını aktardı.

Kırklareli'nin tarım ve hayvancılık potansiyelinin çok yüksek olduğunu vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanlığımızın, devletimizin ve hükümetimizin politikalarına uygun projeleri kentimize uyarlayan İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz personeline teşekkür ediyorum. Proje 4 Haziran 2024 tarihinde imzalanan ek protokol ile 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzatıldı. Kırklareli Valiliği ve Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü arasında imzalanacak ek protokol ile 600 bin lira olan kredi miktarı da 1 milyon 200 bin liraya yükseltildi. Protokolümüz hayırlı olsun."

Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven de başarıyla yürütülen proje ile kentin tarım ve hayvancılığına önemli katkı sağladıklarını kaydetti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca da 2020-2024 yıllarında projeden yararlanan 137 çiftçiye 11 bin 989 küçükbaş hayvan dağıtıldığını ve 20 milyon 753 bin 859 lira kredi imkanı sağlandığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Vali Turan ile Ziraat Bankası Kırklareli Şube Müdürü Şinasi Kızılarslan tarafından protokol imzalandı.

Kaynak: AA

