Kırklareli\'nde Hıdrellez Şenliği Coşkusu

Kırklareli'nde Hıdrellez Şenliği düzenlendi.

Karakaş, İstasyon ve Doğu mahalleleri muhtarlıklarınca Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen şenliğe vatandaşlar ilgi gösterdi.

Şenlik alanında kurulan dekorlarda hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlar, dileklerini yazdıkları kurdeleleri ağaç dallarına bağladı.

Etkinlikte müzik eşliğinde halay çekildi, Roman havası oynandı.

İstasyon Mahallesi Muhtarı Naide Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hıdrellez kutlamalarını geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

Hıdrellez'i coşku içinde kutladıklarını belirten Özdemir, "Kendi el emeklerimizle çok güzel bir şenlik hazırladık. Baharın gelişini coşkuyla kutluyoruz. Katılan vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.