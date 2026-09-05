Kırklareli'nde iki ayrı anız yangınında 120 dekar alan kül oldu
Kırklareli'nin Yündalan ve Kızılcıkdere köylerinde çıkan iki ayrı anız yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangınlarda yaklaşık 120 dekar alan zarar görürken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kırklareli'nin iki farklı bölgesinde çıkan anız yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yündalan köyü yakınlarındaki biçilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye orman işletme, itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, köye ulaşmadan ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.
Öte yandan Kızılcıkdere köyünde de anızlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Meydana gelen iki ayrı yangında yaklaşık 120 dekar alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Kaynak: AA
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