Kırklareli\'nde İki Katlı Evde Çıkan Yangın Söndürüldü

Kırklareli'nde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Üsküp beldesinde Hüseyin Çolakoğlu'na ait iki katlı evin zemin katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangına Kırklareli Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Güçlükle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.