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Kırklareli'nde İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kırklareli'nde İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Kırklareli'nde Vali Birol Ekici başkanlığında gerçekleştirilen İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda kışın alınacak tedbirler görüşüldü. Vali Ekici, kış şartlarına karşı tüm tedbirleri aldıklarını ve olumsuzluklar karşısında hızla harekete geçeceklerini belirtti.

Kırklareli\'nde İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
24.01.2024 - 09:19,
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Kırklareli'nde İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Birol Ekici başkanlığında valilik Atatürk Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda kışın alınacak tedbirler görüşüldü.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Salih Erden toplantıda kış tedbirleri kapsamında sunum yaptı.

Vali Ekici, kış şartları nedeniyle tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.

Kurumların oluşabilecek olumsuzluklar karşısında hızla harekete geçeceğini ifade eden Ekici, kışı sorunsuz bir şekilde geçirmek istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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