Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı
Vali Uğur Turan başkanlığında yapılan toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.
Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı yapıldı.
Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda, Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.
Encümen üyelerinin başarılı çalışmalar yaptıklarını belirten Turan, vatandaşlara en iyi şekilde hizmet edebilmek için gayret gösterdiklerini ifade etti.
Kaynak: AA
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