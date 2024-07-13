Güncel

Kırklareli'nde İl Koordinasyon Kurulu 2024 yılı 3. dönem toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Birol Ekici başkanlığında Cazibe Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Ekici, toplantıda yaptığı konuşmasında, 29 kurum tarafından yürütülen 428 proje ve yatırımın sürdürüldüğünü belirtti.

Proje ve yatırımların maliyetinin 39 milyar 269 milyon lira olduğunu ifade eden Ekici, en büyük yatırımın ulaşım alanında yapıldığını kaydetti.

Daha sonra Ekici, vali yardımcıları, kaymakamlar ve kurum müdürlerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.