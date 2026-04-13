Kırklareli\'nde İslam ve Kadın Konferansı

Kırklareli Üniversitesince "Modern Dünyada İslam ve Kadına Dair Yeni Bir Okuma" konferansı gerçekleştirildi.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Canlı, Kayalı Yerleşkesi Prof. Dr. Mustafa Aykaç Salonu'nda gerçekleştirilen konferansta, Allah'ın evrene lütfettiği en değerli varlıklardan birinin kadın olduğunu belirtti.

Kadının hikayesinin Hz. Adem ve Hz. Havva'nın yaratılmasıyla başladığını ifade eden Canlı, kadın ve erkeğin elmanın iki yarısı olarak görüldüğünü söyledi.

Kadının dünyaya kız çocuğu olarak geldiğini ve çeşitli evrelerden geçtiğini dile getiren Canlı, "Sonra iffet temsili genç kız olarak hayatını devam ettirir. Gün gelir saliha eş olur. Kadının geçirdiği evrelerdir bunlar. Saliha bir kadın hem dünyada hem de ahirette huzur vesilesidir. Annelik kadının dünyada erişebileceği en kutsal ve mübarek bir mertebedir. Kadın ve erkek Allah katında eşittir. Üstünlük takva iledir." diye konuştu.

Konferansta, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Kelam Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hülya Terzioğlu da konuşma yaptı.

Programa Vali Uğur Turan, Rektör Vekili Prof. Dr. Meryem Çamur Demir ve öğrenciler katıldı.