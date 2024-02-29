Kırklareli'nde İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kırklareli'nde İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Kırklareli\'nde İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Kırklareli'nde Vali Birol Ekici başkanlığında İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Aytaç Babalıoğullu, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi ve mesleki eğitimde iş sağlığı ve güvenliği konuları ele alındı. Toplantı, kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınmasıyla sona erdi.

29.02.2024 10:18
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Kırklareli'nde İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik Atatürk Toplantı Salonunda Vali Birol Ekici başkanlığındaki toplantıda Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Aytaç Babalıoğullu, sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Daha sonra mesleki eğitimde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin alınan kararlar değerlendirildi.

Toplantı, kurul gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.

Kaynak: AA

Birol Ekici, Kırklareli, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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