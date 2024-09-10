Kırklareli'nde 491 Şüpheliye İşlem Yapıldı

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Kırklareli'nde jandarma sorumluluk bölgesinde ağustos ayında 491 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, 1-31 Ağustos tarihlerinde meydana gelen olaylarda 491 şüpheli yakalandı.

Bunlardan 102'si kişilere karşı, 26'sı mal varlığına karşı, 32'si topluma karşı, 7'si millete ve devlete karşı, 40'ı takibi gereken ve 284'ü çeşitli kabahat olayına karıştığı tespit edildi.

491 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında ise 3 tabanca, 5 av tüfeği ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yüksekten düşen kişi yaralandı

Kırklareli'nde yüksekten düşen kişi yaralandı.

Karakaraş Mahallesi'nde inşaat işçisi C.E. kalıp tahtası söktüğü esnada dengesini kaybetti. Yaklaşık 9 metre yükseklikten düşen C.E. sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.