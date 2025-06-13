Kırklareli'nde Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mevlit okutuldu.
Kırklareli Hızırbey Camisinde Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda, mevlit sonrası şehitler için dua edildi.
Cuma namazı çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.
Programa Vali Yardımcısı Tanju Çanakcıoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdür Vekili Mutlu Bucurgat, jandarma ve askeriye mensupları katıldı.
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