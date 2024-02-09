Kırklareli'nde Kaçak Kazı Yapan 5 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kırklareli'nde Kaçak Kazı Yapan 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırklareli\'nde Kaçak Kazı Yapan 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde bir evde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine Jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemede, şüphelilerin evin zemininde 40 metre derinliğinde çukur kazdığı tespit edildi. Çukurda yapılan aramada ise asansör sistemi, el dedektörü, gaz maskesi ve kazı malzemeleri ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı ve jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

09.02.2024 19:29  Güncelleme: 19:29
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Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde bir evde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir evde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Eve giden ekipler, burada yaptıkları incelemede, şüphelilerin tek katlı evin zemininde 40 metre derinliğinde çukur kazdığını tespit etti.

Çukurdaki incelemede asansör sistemi, el dedektörü, gaz maskesi, dalgıç pompa ile kazı malzemeleri ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Pehlivanköy, Kırklareli, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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