Kırklareli\'nde KADES ve HAYDİ uygulamaları tanıtıldı

BŞEÜ'de Şeyh Edebali Diyarından Geleneksel 1001 Hatim Programı Düzenlendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Şeyh Edebali Diyarından Geleneksel 1001 Hatim' adlı program, Orhan Gazi Camisi'nde gerçekleştirildi. Programda, 12 Ocak-5 Nisan tarihleri arasında okunan Hatmi Şerif, Yasin-i Şerif, sure ve salavatları içeren Hatim Duası yapıldı ve teravih namazı kılındı. Etkinliğe, Vali Şefik Aygöl, Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun ve birçok vatandaş ve öğrenci katıldı. Programda ayrıca Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından kandil şekeri dağıtıldı.