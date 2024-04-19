Kırklareli\'nde KADES ve HAYDİ uygulamaları tanıtıldı

Kırklareli'nde Kadın Destek (KADES) ile Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamaları tanıtıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Babaeski otoban gişelerinde oluşturulan trafik ve asayiş uygulama noktasında araçları durdurup sürücülerin evraklarını kontrol etti.
Ekipler, sürücü ve yolculara KADES ve HAYDİ uygulamaları hakkında bilgi verdi.
Kontrollerde 255 kişiye uygulamaların tanıtıldığı bildirildi.
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Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, Bursa Asfaltı Mudanya istikametinde gerçekleştirdikleri denetimlerde aşırı hız yapan sürücülere cezai işlem uyguladı. Halkın güvenliği açısından önemli olan bu denetimlerin devam edeceği belirtildi.
Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesi girişinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, israf kültürünü ortadan kaldırmak için makam araçlarını havuza aldıklarını ve bütün ihaleleri durdurduklarını açıkladı. Başkan Kahveci, usulsüzlük ve yolsuzluklara bulaşanların hesap vereceğini belirtti.
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, belediye dış birimlerini ziyaret ederek çalışmaları değerlendirdi ve gece gündüz çalışacaklarını ifade etti.
Antalya'da meydana gelen teleferik kazasının ardından Karadeniz Bölgesi'ndeki en uzun mesafeli teleferik tesisinde tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikatta arıza durumunda mahsur kalan vatandaşların kurtarılması senaryosu uygulandı. İstasyon görevlisi, teleferik sistemlerinin güvenli olduğunu ve kurtarma işlemlerinin hızlı bir şekilde gerçekleştirilebildiğini belirtti.
Gaziantep'te jandarma ekiplerinin bir iş yerine yaptığı operasyonda piyasa sürülmeye hazır halde ve 2 Milyon 350 bin TL değerinde sahte deterjan ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon kapsamında Oğuzeli ilçesindeki bir iş yerine baskın yapıldı. Baskın sırasında yapılan aramalarda piyasaya sürülmeye hazır halde ve 2 Milyon 350 bin TL değerinde 10 bin 950 kilogram sahte markalı deterjan ve 66 bin 430 adet çeşitli markalara ait ambalaj ele geçirildi. Operasyon sonucunda iş yeri sahibi Y.I. isimli şahıs gözaltına alındı. Yakalanan Y.I. isimli şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Pınarbaşı Sosyal Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek KAYMEK kursiyerleri ile bir araya geldi. İlçe esnafları ile de buluşan Başkan Büyükkılıç, Pınarbaşı'da çalışmaları süren park bahçe düzenlemelerini de yerinde inceledi ve çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Deprem bölgesi Adıyaman'da, konteyner kentte yaşanılan su sorununu dile getirmek isteyen vatandaşların yaptığı eylem yerine gelen Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, sular gelene kadar muslukların başında bekledi.
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