Kırklareli'nde kamyonet kasasında 36 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Çağlayan Kavşağı'nda yaptıkları uygulamada, kasasının üzeri brandayla örtülü 34 HFF 218 plakalı kamyoneti durdurdu.
Kamyonet kasasında farklı uyruklarda 36 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi.
Düzensiz göçmenler işlemleri için emniyete götürüldü.
Olayla ilgili kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.
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