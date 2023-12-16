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Kırklareli'nde kar yağışı: 11 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde kar yağışı: 11 köy yolu ulaşıma kapandı

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle 11 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kırklareli\'nde kar yağışı: 11 köy yolu ulaşıma kapandı
16.12.2023 - 15:15,
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Kırklareli'nin yüksek kesimlerde kar nedeniyle 11 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte sabah başlayan yağış, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinin yüksek kesimleriyle Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nda tipi şeklinde etkili olmaya devam ediyor.

Kar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı, 11 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ve Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri kapanan yolları açmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü bölgede yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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Bulgaristan, Kırklareli, Son Dakika

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