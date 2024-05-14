Kırklareli'nde lise öğrencileri kan bağışında bulundu.
Türk Kızılay Lüleburgaz Şubesince Anadolu Lisesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Çok sayıda öğrenci kan bağışında bulundu.
Kırklareli Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer ile Belediye Başkanı Derya Bulut okulu ziyaret ederek kan bağışında bulunan öğrencilere teşekkür etti.
Okul kantinleri denetlendi
Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ilçedeki okul kantinlerini denetledi.
Ekipler denetimde etiket, son tüketim tarihi, saklama koşulları ve hijyen kontrollerinde bulundu.
Denetimlerin devam edeceği belirtildi.
Özel öğretim öğrencileri diş sağlığı taramasından geçirildi
Kırklareli'nde özel öğretim öğrencileri ağız ve diş sağlığı taramasından geçirildi.
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde görevli hekimler tarafından Engelliler Haftası dolayısıyla Kırklareli Bilal Yapıcı Özel Eğitim Okulu öğrencilerinin diş sağlığı taraması yapıldı.
Taramanın ardından öğrenci velileri bilgilendirildi.
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