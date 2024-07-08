Kırklareli'nde Mahsur Kalan Leylek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Kırklareli'nde ayağına ip dolandığı için yuvasında mahsur kalan leylek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Lüleburgaz ilçesine bağlı Turgutbey köyünde leyleğin yuvasından uçamadığını fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Ekipler itfaiye aracının merdiveni ile ulaştığı yuvada leyleğin ayağına ip dolandığını tespit etti.
Ayağındaki ipler temizlenen leylek yeniden doğal ortamında bırakıldı.
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