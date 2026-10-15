Kırklareli\'nde Mavi Nefes otobüsü öğrencilere 5 gün deniz kirliliğini anlatıyor

Kırklareli'nde Mavi Nefes otobüsü öğrencilere 5 gün deniz kirliliğini anlatıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli'nde yürütülen Mavi Nefes Projesi kapsamında Eğitim Otobüsü öğrencilerle buluştu. Etkinlikte beş gün boyunca deniz kirliliğinin önlenmesi ve doğal yaşamın korunması anlatılarak öğrencilerde çevre duyarlılığı ile deniz ekosistemi farkındalığı oluşturulması amaçlanıyor.
Kırklareli'nde denizlerin korunması ve çevre bilincinin artırılması amacıyla yürütülen Mavi Nefes Projesi Eğitim Otobüsü öğrencilerle buluştu.
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Coşkun Özen ile Şube Müdürü Kamuran Şen'in katıldığı etkinlik kapsamında, beş gün boyunca öğrencilere deniz kirliliğinin önlenmesi ve doğal yaşamın korunması konularında bilgilendirme yapılıyor.
Proje ile öğrencilerde çevre duyarlılığının geliştirilmesi, çözüm odaklı düşünme becerilerinin desteklenmesi ve deniz ekosisteminin korunmasına yönelik farkındalık oluşturulması hedefleniyor.
Kaynak: AA
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