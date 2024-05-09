Kırklareli'nde hizmete başlayan Mobil Göç Noktası düzensiz göçmenleri tespit edecek - Son Dakika
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Kırklareli'nde hizmete başlayan Mobil Göç Noktası düzensiz göçmenleri tespit edecek

Kırklareli\'nde hizmete başlayan Mobil Göç Noktası düzensiz göçmenleri tespit edecek

Kırklareli'nde hizmete başlayan Mobil Göç Noktası aracı, düzensiz göçmenlerin tespiti için çalışacak. Araçta kimlik ibraz edemeyenlerin biyometrik parmak izi kontrolü yapılacak ve yasal kalış hakkı olmadığı tespit edilen kişiler sınır dışı edilecek. Mobil araç, kentin farklı noktalarında ve ilçelerde görev yapacak.

09.05.2024 16:09
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Kırklareli'nde hizmete başlayan Mobil Göç Noktası aracı, düzensiz göçmenlerin tespiti için çalışacak.

İl Göç Müdürü Ahmet Temelci ile İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda konuşlandırılan araç hakkında gazetecilere bilgi verdi.

Mobil Göç Noktası'nda düzensiz göçmen olduğundan şüphelenilen göçmenlerin kimlikleri sorgulanacak.

Kimlik ibraz edemeyenlerin araç içerisinde İl Göç İdaresi personelince Göç Veri Tabanı üzerinden biyometrik parmak izi kontrolü yapılacak.

Bu kontrollerle yasal kalış hakkı olmadığı tespit edilen kişiler Geri Gönderme Merkezine alınıp sınır dışı işlemleri başlatılacak.

Mobil araç şok uygulamalarda kentin farklı noktaları ile ilçelerde görev alacak.

Kaynak: AA

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