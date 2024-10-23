Kırklareli'nde mobilya mağazasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Kavaklı beldesi kara yolundaki mobilya mağazasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çalışanların ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yoğun dumanın kentten de görüldüğü yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde Mobilya Mağazasında Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?