Kırklareli\'nde Mobilya Mağazasında Yangın

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Kırklareli'nde mobilya mağazasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kavaklı beldesi kara yolundaki mobilya mağazasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yoğun dumanın kentten de görüldüğü yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.