Kırklareli'nde Nevruz Bayramı Coşkusu

Kırklareli'nde Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Millet Bahçesi'ndeki programda konuşan Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türk-Katar Ortak Kuvvet Komutanlığı idaresindeki eğitimler sırasında Katar kara sularında teknik arıza nedeniyle helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askeri personel ile ASELSAN teknisyenlerine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Nevruzun yalnızca bir mevsim değişimi olmadığını, köklü bir kültür ve medeniyetin mirası olduğunu belirten Turan, "Asırlardır bizleri bir arada tutan, gönüllerimizi birleştiren kadim gelenek, birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşliğimizin en güçlü sembollerinden biridir." dedi.

Nevruz Bayramı'nın birlik ve beraberlik içerisinde kutlandığını ifade eden Turan, gelenek ve görenekleri gelecek kuşaklara aktarmak istediklerini söyledi.

Turan, nevruz ateşinin heyecanla ve gururla yakıldığını dile getirerek, "Örs üzerinde dövülen demir, Ergenekon'dan çıkışı, yeniden dirilişi ve zorlukların aşılmasını simgelerken, nevruz ateşi de milletçe kenetlenişimizin, kardeşliğimizin ve ortak geleceğe olan inancımızın güçlü bir nişanesidir. Ateşin etrafında bir araya gelerek, aynı kültürün, aynı tarihin ve aynı güçlü medeniyetin evlatları olduğumuzu bir kez daha idrak edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut da Nevruz Bayramı'nın Türk milleti için önemli bir değer olduğunu söyledi.

Bulut, nevruz coşkusunu ve baharın gelişini hep birlikte yaşadıklarını kaydetti.

Programda Kırklareli Belediyesi Mehter Takımı gösteri sundu, yağlı güreş gösterileri gerçekleştirildi. Daha sonra nevruz ateşi yakıldı, örs üzerinde demir dövüldü.

Vali Turan, protokol üyeleri ve vatandaşlar nevruz ateşinin üzerinden atladı.