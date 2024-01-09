Kırklareli\'nde Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Motosiklet ve Bisiklet Trafiği Yasaklandı

Kırklareli Valiliğince, olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, elektrikli bisiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, beklenen kuvvetli rüzgar, fırtına ve yağışlar nedeniyle kentte tedbirler alındığı bildirildi.

Tedbirler kapsamında trafikte seyir ve can güvenliği için motosiklet, elektrikli bisiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarının ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, vatandaşların çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı duyarlı olmaları istendi.