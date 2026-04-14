Kırklareli'nde Önemli Eğitim ve Toplantılar

14.04.2026 09:21
Kırklareli'nde integratif tıp eğitimi ve sosyal risk haritası toplantısı yapıldı.

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Vergi Dairesi Müdürlüğüne atanan Arzu Teke'yi makamında kabul etti.

Balaban, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Teke'ye görevinde başarı diledi.

Teke de özveriyle çalışacağını kaydetti.

İntegratif tıp perspektifi eğitimi düzenlendi

Kırklareli'nde sağlık personeline yönelik integratif tıp perspektifi eğitimi düzenlendi.

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Prof. Dr. Emel Kurtoğlu Taşkın, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde, modern tıp uygulamaları ile tamamlayıcı yöntemlerin birlikte ve dengeli kullanımının önemini anlattı.

Taşkın, bireyin yalnızca hastalık odaklı değil, fiziksel, zihinsel ve ruhsal bütünlüğüyle değerlendirilmesi gerektiği ifade ederek, integratif tıp yaklaşımının sağlık hizmetlerinde önemli olduğunu belirtti.

Sosyal Risk Haritası ve Aile Rehberi Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Lüleburgaz ilçesinde Sosyal Risk Haritası ve Aile Rehberi Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş başkanlığında Lüleburgaz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde yapılan toplantıya, ilçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Bedir Baran Biçer ve ilgili meslek personeli katıldı.

Toplantıda, il genelinde yürütülen sosyal risk haritalama faaliyetleri görüşülüp, dezavantajlı grupların tespit edilmesi, ihtiyaç analizleri ve sunulan hizmetler değerlendirildi.

Kaynak: AA

