Kırklareli'nde Öztürk Bulvarı kavşağında düzenleme çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Kırklareli'nde Öztürk Bulvarı kavşağında düzenleme çalışmaları sürüyor

Kırklareli\'nde Öztürk Bulvarı kavşağında düzenleme çalışmaları sürüyor

Kırklareli'nde Öztürk Bulvarı kavşağında düzenleme çalışmaları devam ediyor. Belediye Başkanı Derya Bulut, çalışmaları inceleyerek bilgi aldı. Amatör balıkçılara yönelik denetimler ise Lüleburgaz ilçesinde gerçekleştirildi.

15.08.2024 14:21
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Kırklareli'nde Öztürk Bulvarı kavşağında düzenleme çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Derya Bulut, fen işleri müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

Çalışmalarda sona yaklaşıldığını ifade eden Bulut, ekiplerin hızla tamamlamaya çalıştığını kaydetti.

Akıllı ışıklandırma sistemi döneminde trafikte büyük problemler yaşandığını aktaran Bulut, vatandaşların daha hızlı ve sorunsuz ulaşım sağlaması için düzenlemeyi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Amatör balıkçılar denetlendi

Lüleburgaz ilçesinde amatör balıkçılara yönelik denetim yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, baraj gölleri ve göletlerde denetimde bulundu.

Ekipler, amatör balıkçıların evraklarını ve oltalara taktıkları yemleri kontrol etti.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Öztürk Bulvarı kavşağında düzenleme çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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