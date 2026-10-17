Kırklareli'nde panelvanda 24 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı

Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, ihbar üzerine B.D. yönetimindeki panelvanı durdurdu.

Araçta 24 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü B.D. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, sürücünün telefonunda yapılan incelemede göçmenlerin bırakılacakları konumların bulunduğu ve göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlendi.

Şüpheli B.D. göçmen kaçakçılığı iddiasıyla tutuklandı.