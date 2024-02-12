Kırklareli'nde polis ekipleri tarafından terk edilmiş panelvan bulundu - Son Dakika
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Kırklareli'nde polis ekipleri tarafından terk edilmiş panelvan bulundu

Kırklareli\'nde polis ekipleri tarafından terk edilmiş panelvan bulundu

Kırklareli'nde polis ekipleri, insan kaçakçılığı ihbarı üzerine takibe aldıkları panelvanın 'dur' ihtarına uymaması üzerine aracı kovalamaya başladı. Kent merkezine kadar süren kovalamacanın ardından araç, lastiklerinin patlaması sonucu terk edilmiş halde bulundu. Araç, incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

12.02.2024 10:49  Güncelleme: 10:51
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Kırklareli'nde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan panelvan terk edilmiş halde bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri insan kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine Kızılcıkdere köyü yakınlarında bir aracı takibe aldı.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan araç kaçmaya başladı.

Kent merkezine gelen aracın durdurulması için ekipler yola kapan attı. Lastikleri patlayan araç Doğu Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulundu.

Araç incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA

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Emniyet Müdürlüğü, Kırklareli, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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