Kırklareli'nde Ramazan Bayramı Sağanak Bekleniyor

Kırklareli Valiliği, Ramazan Bayramı boyunca kentte sağanak beklendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre, yarın il genelinde hava sıcaklığının düşeceği ve sağanak beklendiği belirtildi.

Serin ve yağışlı havanın bayram boyunca etkili olmasının beklendiği aktarılan açıklamada, vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.