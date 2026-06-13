Kırklareli'nde sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kentte etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar bina girişlerine sığınarak havanın düzelmesini bekledi.
Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
Hava sıcaklığının 14 dereceye gerilediği kentte yağışın gün boyu sürmesi bekleniyor.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
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