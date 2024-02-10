Kırklareli'nde sağlık çalışanlarına afet ve acil durum eğitimi verildi - Son Dakika
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Kırklareli'nde sağlık çalışanlarına afet ve acil durum eğitimi verildi

Kırklareli\'nde sağlık çalışanlarına afet ve acil durum eğitimi verildi

Kırklareli Ticaret Borsasında düzenlenen programda sağlık çalışanlarına afet ve acil durum konularında eğitim verildi. Eğitimde, temel kavramlar, hastane olay yönetim sistemi, kitlesel yaralanmalı olaylarda hastanenin müdahale aşamaları, hastane afet triaj alanı ve acil müdahale planı hakkında bilgi verildi. Eğitimin sonunda sağlık çalışanlarına belgeleri verildi.

10.02.2024 15:13  Güncelleme: 15:13
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Kırklareli'nde sağlık çalışanlarına Afet ve Acil Durum Planlaması eğitimi verildi.

Kırklareli Ticaret Borsasında düzenlenen programda sağlık çalışanlarına afet ve acil

durum temel kavramları, hastane olay yönetim sistemi, kitlesel yaralanmalı olaylarda hastanenin müdahale aşamaları, hastane afet triaj alanı ve acil müdahale planı hakkında bilgi verildi.

Eğitimin sonunda İl Sağlık Müdür Vekili Özkan Kara tarafından sağlık çalışanlarına belgeleri verildi.

İl Özel İdaresine araç alımı yapıldı

Kırklareli İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, araç filosunu güçlendirmeye devam ettiklerini bildirdi.

Kuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla silindir aldıklarını belirtti.

Araç filosunu yenilemeye ve güçlendirmeye çalıştıklarını ifade eden Kuşoğlu, tüm köylere hizmet edebilmek için çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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