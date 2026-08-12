Kırklareli'nde Sağlık Değerlendirme Toplantısı
Vali Uğur Turan başkanlığında sağlık hizmetleri değerlendirildi, hizmet kalitesi konuşuldu.
Kırklareli'nde sağlık hizmetlerine yönelik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Vali Uğur Turan başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ile sağlık yöneticileri katıldı.
Toplantıda, il genelinde yürütülen sağlık hizmetlerinin mevcut durumu, hizmetlerin etkinliği ve vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.
Ayrıca Sağlık Bakanlığının uygulamaları ile hizmet kalitesinin artırılması amacıyla sürdürülen faaliyetler değerlendirildi.
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