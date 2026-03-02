Kırklareli'nde Sağlık Personeline Eğitim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırklareli'nde Sağlık Personeline Eğitim

Kırklareli\'nde Sağlık Personeline Eğitim
02.03.2026 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde sağlık çalışanlarına güncel tedavi yaklaşımları eğitimi verildi ve belgeler takdim edildi.

Kırklareli'nde sağlık personeline "Tanıdan Tedaviye Güncel Yaklaşımlar Eğitimi" verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünce, müdürlük toplantı salonunda düzenlenen eğitimde, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Dilge Şener, aile sağlığı çalışanlarının mesleki bilgi ve becerilerinin güncellenmesi, bağışıklama hizmetlerinin etkinliğinin artırılması ile koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi konularında bilgi verdi.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, eğitime katılan sağlık personeline teşekkür etti.

Öğretmen ve kursiyerlere teşekkür belgeleri verildi

Vize'de ihtiyaç sahibi çocuklar için eşofman dikiminde bulunan öğretmen ve kursiyerlere teşekkür belgeleri verildi.

Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, İlçe Halk Eğitimi Merkezi giyim üretim teknolojisi kursu tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projesinde yer alan öğretmen ve kursiyerleri ziyaret etti.

Ramazan ayında gerçekleştirdikleri projelerini çok değerli bulduğunu ifade eden Akdemir, manevi duyguların yoğun yaşandığı ramazan ayında ihtiyaç sahibi çocukların sevindirildiğini belirtti.

Proje ile toplumsal dayanışmanın güzel bir örneğinin sergilendiğini aktaran Akdemir, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Akdemir, daha sonra öğretmen ve kursiyerlere belgelerini takdim etti.

Kaynak: AA

İl Sağlık Müdürlüğü, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Sağlık Personeline Eğitim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur’an-ı Kerim okundu Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur'an-ı Kerim okundu
Beşiktaş, 123. yıla özel logosunu tanıttı Beşiktaş, 123. yıla özel logosunu tanıttı
Savaş Körfez’e sıçradı Lüks oteli füzeler vurdu, havalimanında kaos yaşanıyor Savaş Körfez'e sıçradı! Lüks oteli füzeler vurdu, havalimanında kaos yaşanıyor
İran’dan Türkiye’ye kitlesel göç iddialarına İçişleri Bakanı Çiftçi’den yanıt İran'dan Türkiye'ye kitlesel göç iddialarına İçişleri Bakanı Çiftçi'den yanıt
Saldırı öncesi İran’da milyonlarca kişiye aynı mesaj gitti Hem de namaz uygulamasına Saldırı öncesi İran'da milyonlarca kişiye aynı mesaj gitti! Hem de namaz uygulamasına
İran neden ABD’yi vurmuyor Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu İran neden ABD'yi vurmuyor? Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu

10:30
İran, Suudi Arabistan’da petrol rafinerisini vurdu
İran, Suudi Arabistan'da petrol rafinerisini vurdu
10:04
Borsa İstanbul yeni haftaya sert düşüşle başladı
Borsa İstanbul yeni haftaya sert düşüşle başladı
10:01
“Yenilmez Uçak“ dost ateşiyle düştü
"Yenilmez Uçak" dost ateşiyle düştü
09:32
Lübnan’dan büyük kaçış Araçlarıyla sınıra doğru akın ettiler
Lübnan'dan büyük kaçış! Araçlarıyla sınıra doğru akın ettiler
09:16
İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında 31 kişi hayatını kaybetti
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 31 kişi hayatını kaybetti
08:26
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 10:52:05. #.0.5#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde Sağlık Personeline Eğitim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.