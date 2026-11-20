Kırklareli'nde siber güvenlik ve bilgi güvenliğine yönelik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit başkanlığında, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Siber Olaylara Müdahale Merkezi Birimi koordinasyonunda siber güvenlik açıklıkları gündemiyle toplantı düzenlendi.

Toplantıya Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Nurgül Yavaş, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Enes Güler, Başkan Yardımcısı Fulya Oğuz Türkyılmaz, sağlık tesislerinin yöneticileri ve bilgi işlem birimi sorumluları katıldı.

Sağlık tesislerinin bilgi sistemlerine yönelik siber güvenlik açıklıkları, zararlı yazılım barındıran sistemlere ilişkin riskler ve alınması gereken güvenlik tedbirlerinin değerlendirildiği toplantıda, kurumların siber tehditlere karşı korunması ve bilgi güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik yürütülecek çalışmalar görüşüldü.

Gebelik izlemi yapıldı

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda, gebelik izlemi ve ziyaret programı gerçekleştirildi.

Programa Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Aylin Can, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Uzmanı Uzman Ebe Demet Yücer Ağırtıcı, Sağlıklı Hayat Merkezi Koordinatör Ebesi Uzman Ebe Reyhan Şimşek katıldı.

Ziyaretlerde anne adaylarıyla görüşmeler yapılarak gebelik süreci, doğuma hazırlık, doğum süreci ve mevcut gebelik sağlık durumlarına yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Buğday ekiliş alanlarında fenolojik gözlem yapıldı

Pehlivanköy ilçesinde buğday ekili alanlarda fenolojik gözlem çalışmaları gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yürütülen çalışmada, arazi kontrolleri ve teknik incelemeler yapıldı.

Üretimde verimlilik ve kaliteyi artırmaya yönelik izleme ve tespit çalışmalarının sezon boyunca devam edeceği bildirildi.

Fransızca kursu açılacak

Kırklareli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce A2 seviye Fransızca kursu açılacak.

Müdürlükten yapılan açıklamada, kurs kayıtlarının devam ettiği belirtildi.

Kursun 24 Kasım 2026-5 Ocak 2027 tarihlerinde düzenleneceği, müracaatların Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne yapılacağı kaydedildi.