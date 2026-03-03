Kırklareli'nde Sağlık Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
Kırklareli'nde Sağlık Toplantısı Yapıldı

Kırklareli\'nde Sağlık Toplantısı Yapıldı
03.03.2026 10:16
Vali Uğur Turan başkanlığındaki toplantıda sağlık hizmetleri ele alındı.

Kırklareli'nde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Uğur Turan başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programda, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit tarafından katılımcılara yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Ardından, gündem maddeleri görüşüldü.

Vali Turan, sağlık hizmetlerinin aksatılmadan sürdürülmesi için çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin her alanda olduğu gibi sağlık alanında da dünyaya örnek olduğunu vurgulayan Turan, bu hizmetlerin artarak devam etmesini önemsediklerini kaydetti.

Turan, sağlık çalışanlarına başarılar diledi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Sağlık Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.