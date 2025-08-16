Kırklareli'nde Sanayi ve Teknoloji Toplantısı

Kırklareli Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Uğur Turan başkanlığında, valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, üniversite sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi, döngüsel ekonomi, yeşil dönüşüm ve atık yönetimi teşvik politikaları ile kümelenme stratejileri görüşüldü.

Sanayi ve teknolojinin son yıllardaki öneminin herkes tarafından iyi bilindiğini ifade eden Turan, "Rekabetin hızla arttığı çağımızda sanayi ve teknolojide güçlü olmak için birlik ve beraberlik içinde çalışmamız gerekiyor." dedi.

Toplantıya, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar ile ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri katıldı.