Müdür Kumaş\'tan şehit ve gazi derneğine ziyaret

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Eda Kumaş, Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yakup Yürükçü'yü ziyaret etti.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kumaş beraberinde Şube Müdürü Hakan Yağan ile birlikte Yürükçü'yle dernek binasında bir araya geldi.

Görüşmede, kentteki şehit yakınları ile gazilere yönelik sunulan hizmetler ve kurumlar arası işbirliğiyle ilerleyen dönemde yapılabilecek ortak çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Kumaş, ziyarette yaptığı konuşmada, şehit aileleri ve gazilerin her zaman baş tacı olduğunu belirtti.

Vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerin emanetlerine sahip çıkmanın en büyük sorumlulukları olduğunu vurgulayan Kumaş, "Şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimiz milletimizin kalbinde en müstesna yere sahiptir. Devletimizin tüm şefkati ve imkanlarıyla her zaman, her koşulda yanlarındayız. Kapılarımız sizlere sonuna kadar açık. Onların huzuru, refahı ve taleplerinin eksiksiz karşılanması için çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle ve aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.