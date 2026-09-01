Kırklareli'nde Şeytandere mevkisinde kaçak kazı yapan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı, operasyon anı dronla kaydedildi
Kırklareli'nde Şeytandere mevkisinde define aramak için kaçak kazı yaptığı belirlenen 7 şüpheli, polis operasyonuyla suçüstü yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon anı, polis tarafından dron kamerasıyla kaydedildi.
KIRKLARELİ'de kaçak kazı yapıp define ararken suçüstü yakalanan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. Şüphelilerin yakalandıkları anlar dronla kaydedildi.
Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada Şeytandere mevkisinde define aramak için kaçak kazı yapıldığı belirlendi. Polis, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlediği operasyonla 7 şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Bölgede yapılan aramalarda kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilere düzenlenen operasyon anı polis tarafından dron kamerası ile kaydedildi.
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