Kırklareli\'nde Şiddetli Yağış

Kırklareli'nde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte öğle saatlerinde başlayan yağış zaman zaman etkisini artırdı.
Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Bazı vatandaşlar şemsiyelerle yağıştan korunmaya çalışırken, bazıları da bina girişlerinde yağmurun azalmasını bekledi.
Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte, yağışın yarın akşama kadar etkili olması bekleniyor.
