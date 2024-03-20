Kırklareli'nde silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Kırklareli'nde silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

Kırklareli\'nde silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

Kırklareli'nde yapılan bir operasyonda, Demirköy ilçesinde silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine 9 adrese düzenlenen operasyonda 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 60 tabanca fişeği, hançer, 10 cep telefonu ile 45 bin 160 makaron ele geçirildi. Operasyon sonucunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

20.03.2024 09:23
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Kırklareli'nde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ilçesinde silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Demirköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilere ait 9 adrese düzenlenen operasyonda 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 60 tabanca fişeği, hançer, 10 cep telefonu ile 45 bin 160 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Kırklareli, Güvenlik, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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