Kırklareli'nde sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metrenin altına indi, trafik zorlaştı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli'nde sabah saatlerinde başlayan sis, görüş mesafesini yer yer 40 metrenin altına düşürdü. Kentte sürücüler trafikte güçlükle ilerledi; polis çeşitli noktalarda önlem aldı, sıcaklık 14 derece ölçüldü ve sisin gün boyu etkili olması bekleniyor.
Kırklareli'nde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metrenin altına düştü.
Kentte sabah saatlerinde başlayan sis hayatı olumsuz etkiledi.
Sürücüler, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle trafikte güçlükle ilerledi.
Polis ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için çeşitli noktalarda önlem aldı.
Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte, sisin gün boyu etkili olması bekleniyor.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?