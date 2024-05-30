Kırklareli'nde SODAM, Dezavantajlı Kadınlara Eğitim Verdi - Son Dakika
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Kırklareli'nde SODAM, Dezavantajlı Kadınlara Eğitim Verdi

Kırklareli\'nde SODAM, Dezavantajlı Kadınlara Eğitim Verdi

Kırklareli'nde kurulan Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM), dezavantajlı kadınların eğitim seviyesini yükseltmek ve iş hayatına kazandırmak amacıyla 10 yılda 4 bin 300 kadına eğitim verdi. Merkezde düzenlenen kurslarla kadınlar yeni beceriler kazandı ve aile bütçesine katkı sağladı. SODAM uzmanları, saha çalışmalarıyla dezavantajlı kadınları tespit ederek merkeze yönlendirdi ve meslek sahibi olmaları için eğitim imkanları sundu. Kurslara katılan kadınların bir bölümü iş bulurken, bir bölümü de evde ürettikleri ürünleri satarak gelir elde etti. Kadınlar, SODAM'da mutlu olduklarını belirtti ve merkezin kendilerine özgüven ve beceri kazandırdığını ifade etti.

30.05.2024 11:53
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Kırklareli'nde dezavantajlı kadınların eğitim seviyesini yükseltmek ve onları iş hayatına kazandırmak amacıyla kurulan Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM), 10 yıllık sürede 4 bin 300 kadına eğitim verdi.

SODAM'da kuaförlük, tekstil, sepet örme, el sanatları, ahşap boyama ve tel kırma gibi 13 farklı alanda 350'ye yakın kurs düzenlendi.

Bu kurslarla kadınlar, yeni beceriler kazanarak hem kendilerini geliştirme fırsatı buldu hem de aile bütçesine katkı sağladı.

Saha çalışmaları ile dezavantajlı kadınları tespit eden SODAM uzmanları, bu kadınları merkeze yönlendirerek onların meslek sahibi olabilmesi için çeşitli eğitim imkanları sundu.

Kurslara katılan kadınların bir bölümü çeşitli sektörlerde iş buldu, bir bölümü ise evlerinde ürettikleri sepet, çanta ve ahşap ürünleri satarak gelir elde etti.

"Kadınlarımız burada çok mutlu"

SODAM Koordinatörü Nesrin Dokuyucu, AA muhabirine, yaptıkları çalışmalarla dezavantajlı kadınların hayatına dokunduklarını söyledi.

Kadınların en çok el sanatları ve dikiş kurslarına ilgi gösterdiklerini anlatan Dokuyucu, "Kadınlarımız aldıkları eğitimler sonucu üretime başlıyor. Ürettikleri ürünleri satarak aile bütçelerine katkıda buluyorlar. Kadınlarımız burada çok mutlu. Biz burada dezavantajlı kadımlarımız ile bir aile gibi olduk. Dezavantajlı kadınlarımızı merkezimize bekliyoruz, gelenlerin hepsi çok mutlu onlarda geldiklerinde mutlu olacaklarına inanıyorum." diye konuştu.

SODAM el sanatları eğitmeni Dilek Öntufan ise kursların kadınların yaşam kalitelerini artırdığına inandığını belirtti.

"Burası bana çok şey öğretti"

Kursiyerlerden Gülafer Canfez de 5 yıldır merkezdeki birçok kursa katıldığını söyledi.

Önce okuma yazma, sonrasında da meslek edindirme kurslarına katıldığını ifade eden Canfez, "Benim maddi bir gelirim yok. Burada ürettiğim ürünleri satıyorum ve geçimimi sağlıyorum. Burası bana çok şey öğretti. Kendime geldim. " dedi.

Fatma Kaba da merkezde okuma yazmayı öğrenmesi yanında pek çok beceri edindiğini dile getirerek, "Okumam olmadığı için ben pazara gidemiyordum, marketten bir şey alamıyordum şimdi her şey değişti öz güvenim de becerilerim de arttı. Burada mutluyum, okuma yazma öğrendim."??????? diye konuştu.

Kaynak: AA

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