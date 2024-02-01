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Kırklareli'nde Sosyal Medya Üzerinden Silah Ticareti Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde Sosyal Medya Üzerinden Silah Ticareti Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı

Kırklareli\'nde Sosyal Medya Üzerinden Silah Ticareti Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı

Kırklareli'nde yapılan operasyonda sosyal medya üzerinden silah ticareti yaptığı iddia edilen 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin sosyal medya hesaplarını tespit ederek operasyon düzenledi. Evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Tutuklanan şüpheliler adliyeye sevk edildi, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

01.02.2024 17:17  Güncelleme: 17:34
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Kırklareli'nde sosyal medya üzerinden silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden silah ticareti yapan şüphelileri tespit etti.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda E.F.B, E.P.E, E.K, B.F, E.T. ve B. K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 3 tabanca, av tüfeği, tüfek dipçiği, kurusıkı tabanca, havalı silah, kelepçe ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.F.B, E.T. ve E.P.E. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde Sosyal Medya Üzerinden Silah Ticareti Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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