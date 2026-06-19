Kırklareli'nde Spor Güvenliği Toplantısı - Son Dakika
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Kırklareli'nde Spor Güvenliği Toplantısı

Kırklareli\'nde Spor Güvenliği Toplantısı
19.06.2026 08:58
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Vali Uğur Turan başkanlığındaki toplantıda spor organizasyonlarının güvenliği ele alındı.

Kırklareli'nde İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı yapıldı.

Vali Uğur Turan başkanlığında, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

Ayrıca, spor organizasyonlarının güvenli, huzurlu ve düzenli bir ortamda gerçekleştirilmesine yönelik alınacak tedbirler değerlendirildi.

Vali Turan, sporun dostluk, kardeşlik ve fair-play ruhuna uygun şekilde yaşatılması için tüm kurumların iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdürmesinin önemine dikkati çekti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Spor Güvenliği Toplantısı - Son Dakika

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