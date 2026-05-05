Kırklareli'nde Süt Hijyeni Kursu Açılacak
Kırklareli'nde Süt Hijyeni Kursu Açılacak

05.05.2026 21:13
Üreticilere süt hijyeni eğitimi için kurs düzenlenecek, hijyen standartları yaygınlaştırılacak.

Kırklareli'nde üreticilere yönelik "Süt Sığırcılığında Süt Hijyeni ve Sanitasyonu Kursu" açılacak.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Üsküp beldesi çok amaçlı salonda gerçekleştirilen kurs hazırlık toplantısına, mahalle muhtarları, kooperatif başkanları katıldı.

Toplantıda, sağlıklı ve kaliteli süt üretiminin temeli olan hijyen standartlarının yaygınlaştırılması amacıyla gerçekleştirilecek kursa ilişkin kararlar alındı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, bölgede süt sığırcılığını geliştirmek, süt üretimini artırmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Bu kapsamda kurslar planladıklarını ifade eden Karaca, tüm üreticilerin kurslara katılmasını istedi.

Süne ile mücadele çalışmaları devam ediyor

Kırklareli'nde hububatın ana zararlılarından olan süneye karşı saha kontrolleri sürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, kent merkezi ve köylerdeki buğday tarlalarında "kıymetlendirme sürveyi" gerçekleştirdi.

Ekipler, kışlaklardan tarlalara inen süne erginlerinin yoğunluğunu kontrol etti.

Doğal dengenin korunması adına, ilaçlama kararı verilmeden süneyle mücadelede ilaçlama yapılmaması gerektiği belirtildi.

Kaynak: AA

