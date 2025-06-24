Kırklareli\'nde Tarım Arazisinde Yangın

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Ataköy yakınlarında hububat ekili alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın kısa sürede bölgedeki ağaçlık alana da sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında 70 dekar tarım arazisi ile 15 dekar ağaçlık alan zarar gördü.
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