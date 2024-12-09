Kırklareli'nde Tarım Fuarı Sona Erdi - Son Dakika
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Kırklareli'nde Tarım Fuarı Sona Erdi

Kırklareli\'nde Tarım Fuarı Sona Erdi

4. Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Otomotiv Fuarı, Kırklareli'nde yoğun ilgiyle tamamlandı.

09.12.2024 12:48
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Kırklareli'nde "4. Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Otomotiv Fuarı" sona erdi.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, yaptığı yazılı açıklamada, Kırklareli Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ticaret Borsası işbirliğinde gerçekleştirilen fuarın yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

Fuarın 5 Aralık Perşembe açıldığını anımsatan Bulut, 5 ülkeden 160 firmanın katılımıyla gerçekleştirilen fuara ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Fuar sayesinde tarım, hayvancılık ve sanayinin bir araya geldiğini aktaran Bulut, şunları kaydetti:

"Bu tür organizasyonlar, üreticilerimizin sesini duyurması, yeni işbirlikleri kurması ve bölgemizin ekonomik gelişimine katkı sunması açısından son derece önemli. Kırklareli Belediyesi olarak, üreticilerimizin yanında olmaya, bu tür etkinliklere destek vermeye devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki tarım ve hayvancılık, Kırklareli'mizin geleceği ve sürdürülebilir kalkınmamızın temelidir. Emeğiyle bu fuara katkı sağlayan tüm üreticilerimize, stant açan firmalarımıza, yurtdışından gelen konuklarımıza ve organizasyonda emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum."

Yol bakım ve onarım çalışması

Kırklareli'nde kara yolu bakım ve onarım çalışması sona erdi.

Karayolları 15. Şube Şefliği ekiplerince, kent merkezi ile Pınarhisar ilçesine ulaşımın sağlandığı yolun 12 kilometrelik bölümünde bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı.

Çalışmalar kapsamında yolun bazı bölümlerinde eski asfalt sökülerek sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.

Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasıyla bölünmüş yol araç trafiğine açıldı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Tarım Fuarı Sona Erdi - Son Dakika

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