Kırklareli'nde tefecilik ve yağma operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Kırklareli'nde yağma ve tefecilik amacıyla suç örgütü kurulduğu iddiasıyla düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda dijital materyaller, ajanda ve notlar ele geçirildi; firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kırklareli'nde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı yağma ve tefecilik yapmak amacıyla suç örgütü kurulduğu bilgisine ulaştı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri "Sokaklar güvende sokaklar milletimizindir" mottosuyla şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerin 3 ay süreyle teknik ve fiziki takiple yürüttüğü çalışmada, senet ve verilen borçlar nedeniyle haklarında icra takibi başlatılan kişilerin bilgileri ile icra dosyaları ????tespit edildi.
HTS ve MASAK verilerinin incelenmesi ve yapılan diğer çalışmalar neticesinde suç örgütlerine??????? yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda Ö.Y, T.B, M.A. ve K.S. yakalandı. Şüpheli R.B'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller, ajanda ile notlar ele geçirildi.
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